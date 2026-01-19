Al via oggi la LVMH Watch Week
Oggi prende il via la LVMH Watch Week, un evento di rilievo nel settore degli orologi di alta gamma. In contemporanea con la continuazione dei lavori di VOJ-Vicenzaoro January a Milano, questa manifestazione offre un’occasione per scoprire le novità e le tendenze del settore orologiero, consolidando l’interesse verso un mercato in continua evoluzione.
Entra nel vivo la stagione dei preziosi ed in particolare quella degli orologi. Mentre continuano i lavori dell’edizione 2026 di VOJ-Vicenzaoro January, a Milano sale il sipario sulla LVMH Watch Week. Evento itinerante – lo scorso anno si è svolto tra New York e Parigi- l’appuntamento con i segnatempo del Gruppo francese si svolge fino al 21 gennaio e anticipa le novità di stagione a partner, giornalisti e clienti. Il calendario dell’orologeria, infatti, prevede due manifestazioni chiave: il IWGJ- International Watch & Jewelry Guild a metà febbraio a Las Vegas e Watches and Wonders a Ginevra dal 14 al 20 aprile. 🔗 Leggi su Panorama.it
