Al via oggi la LVMH Watch Week

Da panorama.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi prende il via la LVMH Watch Week, un evento di rilievo nel settore degli orologi di alta gamma. In contemporanea con la continuazione dei lavori di VOJ-Vicenzaoro January a Milano, questa manifestazione offre un’occasione per scoprire le novità e le tendenze del settore orologiero, consolidando l’interesse verso un mercato in continua evoluzione.

Entra nel vivo la stagione dei preziosi ed in particolare quella degli orologi. Mentre continuano i lavori dell’edizione 2026 di VOJ-Vicenzaoro January, a Milano sale il sipario sulla LVMH Watch Week. Evento itinerante – lo scorso anno si è svolto tra New York e Parigi- l’appuntamento con i segnatempo del Gruppo francese si svolge fino al 21 gennaio e anticipa le novità di stagione a partner, giornalisti e clienti. Il calendario dell’orologeria, infatti, prevede due manifestazioni chiave: il IWGJ- International Watch & Jewelry Guild a metà febbraio a Las Vegas e Watches and Wonders a Ginevra dal 14 al 20 aprile. 🔗 Leggi su Panorama.it

al via oggi la lvmh watch week

© Panorama.it - Al via oggi la LVMH Watch Week

Leggi anche: Anche per Samsung Galaxy Watch FE è arrivata One UI 8 Watch

Leggi anche: Nuovi aggiornamenti per Huawei Watch 4 Pro e Watch D2, che ottiene HarmonyOS 6

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

via oggiVia Autostrada, al via il cantiere sulla carreggiata. E a Colognola limitazioni al traffico - Cominciano lunedì 19 gennaio le operazioni sul centro della carreggiata per l’eliminazione e il rifacimento dello spartitraffico ... ecodibergamo.it

The Rise or Fall of Blazy: Chanel’s Gamble at Paris Fashion Week

Video The Rise or Fall of Blazy: Chanel’s Gamble at Paris Fashion Week

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.