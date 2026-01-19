Al Teatro delle Arti L’amico ritrovato di Fred Uhlman

In occasione del Giorno della Memoria, il Teatro delle Arti di Lastra a Signa presenta “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 21:00. Lo spettacolo, adattato e diretto da Ciro Masella, propone una riflessione sulla memoria e sui valori dell’amicizia, attraverso un racconto emozionante tratto dall’omonimo romanzo. Un’occasione per approfondire temi storici e umani in un contesto teatrale.

La Fondazione De Sanctis chiude la rassegna "Libri Liberi" con un evento speciale nel carcere di Nisida, dove Franchini legge "L'amico ritrovato" di Uhlman. Un momento di condivisione e cultura promosso con il patrocinio di enti istituzionali, volto a promuovere il valore della lettura e dell'inclusione attraverso il potere delle parole.

