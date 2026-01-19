Al Semillita Atelier di Arezzo arriva il corso di danze greche

Il Semillita Atelier di Arezzo ospita il corso di danze greche sabato 7 febbraio, dalle 16:30 alle 19:30. L'evento, condotto dall'insegnante Anna Botzios, antropologa e ricercatrice di tradizioni popolari, offre un’opportunità per esplorare le danze tradizionali della Grecia in un ambiente dedicato alla cultura e alla socializzazione. L'iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire questa forma di espressione artistica in modo semplice e autentico.

Il pomeriggio di sabato 7 febbraio, dalle ore 16,30 alle 19,30, i locali del "Semillita Atelier" di Largo I Maggio ad Arezzo ospiteranno il seminario di danze tradizionali greche svolto dall'insegnante Anna Botzios, antropologa e ricercatrice di canti e tradizioni popolari, nonché presidente.

