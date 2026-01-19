Al Libertà spunta l' antica insegna di un negozio | è il secondo caso in due mesi

A Bari, nel quartiere Libertà, riemerge l'insegna di un negozio storico, questa volta quella di una bottega di “Macchine per cucire”. Situata sopra un edificio in ristrutturazione all’incrocio tra via Sagarriga Visconti e via Calefati, questa scoperta segna il secondo caso in due mesi di ritrovamenti di antiche insegne che testimoniano il passato commerciale del quartiere.

Una (nuova) vestigia del passato di Bari riaffiora nel quartiere Libertà. Si tratta dell'antica insegna di una bottega: ‘Macchine per cucire’ è la scritta visibile ora sopra l'arcata dell'edificio in ristrutturazione all'incrocio tra via Sagarriga Visconti e via Calefati.La scoperta durante il.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

