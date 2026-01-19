Al Bano su tutte le furie | Romina? Sputa nel piatto in cui mangia ha guadagnato bei soldi Da Conti sole scorrettezze non abbiamo un bel rapporto

Al Bano ha espresso dure critiche nei confronti di Romina Power, commentando il loro rapporto e le recenti polemiche. Dopo le dichiarazioni di Loredana Lecciso e Romina, anche Al Bano interviene, evidenziando tensioni legate al passato e alle dinamiche della loro relazione. Questa vicenda riflette la complessità delle relazioni pubbliche e private tra i protagonisti dello spettacolo italiano.

La scorsa settimana hanno parlato prima Loredana Lecciso e poi Romina Power, oggi è Al Bano a rispondere. Se per la prima ha espresso parole d'amore: “Ho ritrovato la primavera. E si chiama Loredana Lecciso. Per me è ricominciata la vita. E continua da 25 anni”, in riferimento a dopo il divorzio.🔗 Leggi su Today.it

Al Bano commenta nuovamente le sue opinioni su Carlo Conti, definendo il rapporto tra i due difficile e accusando il conduttore di scorrettezze. Nonostante ciò, il cantante esprime rispetto e si dice disposto a seguire il suo lavoro, augurandogli comunque un grande successo. La sua posizione riflette una distanza personale, mantenendo un tono rispettoso e sobrio, senza entrare in polemiche aperte.

