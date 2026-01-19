Akanji e l'Inter dentro | Rifiutato il ritorno al City nessuna chance L'Arsenal? Non è la più forte

Manuel Akanji, in vista della sfida tra Inter e Arsenal, ha commentato il suo futuro e le recenti discussioni di mercato. L’ex difensore del Manchester City ha chiarito di aver rifiutato il ritorno in Inghilterra e ha sottolineato che al momento non ci sono possibilità di un trasferimento al City. Ha inoltre espresso fiducia nell’attuale squadra e ha condiviso le proprie valutazioni sulla forza dell’Arsenal.

#Inter- #Arsenal, #Akanji in conferenza: "Io a centrocampo Se serve sì ma il mio ruolo è in difesa. I più forti d'Europa per me..." x.com

Manuel Akanji verso Inter-Arsenal: “Cosa penso della situazione attuale in Premier …Sinceramente non guardo tanto calcio. Ho tre bambini a casa, mi basta quello che faccio all’Inter”. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.