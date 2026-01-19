Akanji e l'Inter dentro | Rifiutato il ritorno al City nessuna chance L'Arsenal? Non è la più forte

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manuel Akanji, in vista della sfida tra Inter e Arsenal, ha commentato il suo futuro e le recenti discussioni di mercato. L’ex difensore del Manchester City ha chiarito di aver rifiutato il ritorno in Inghilterra e ha sottolineato che al momento non ci sono possibilità di un trasferimento al City. Ha inoltre espresso fiducia nell’attuale squadra e ha condiviso le proprie valutazioni sulla forza dell’Arsenal.

Manuel Akanji alla vigilia di Inter-Arsenal ha parlato della sfida ai londinesi e del suo futuro in nerazzurro: "Il City mi ha chiesto di tornare ora, ho detto di no. I Gunners? Ottima squadra, ma la più forte è un'altra: il Bayern Monaco".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: De Siervo e la Serie A all’estero: “Non solo Milan-Como. Proposto anche all’Inter, che ha rifiutato”

Chivu prepara l’Inter per vincere contro l’Arsenal: “Pronti a sfatare ciò che voi chiamate un tabù”Cristian Chivu si prepara a guidare l'Inter nella sfida di Champions League contro l'Arsenal, riconoscendo la difficoltà dell'incontro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

akanji interAkanji e l’Inter dentro: “Rifiutato il ritorno al City, nessuna chance. L’Arsenal? Non è la più forte” - Arsenal ha parlato della sfida ai londinesi e del suo futuro in nerazzurro: "Il City mi ha chiesto di tornare ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.