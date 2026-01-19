Akanji chiude al City | Nessun ritorno a gennaio

Manuel Manuel Akanji fa chiarezza sul suo futuro alla vigilia di Inter-Arsenal. In conferenza stampa, il difensore svizzero spegne definitivamente le voci su un possibile ritorno al Manchester City nella finestra invernale: "Non c'è mai stata la possibilità di tornare a gennaio". Parole nette, che sgombrano il campo da scenari di mercato imminenti. Akanji guarda avanti e parla apertamente anche della sua situazione in nerazzurro. "In estate non dipende solo da me, vedremo cosa succede. Posso dire che sono molto contento e spero di rimanere", ha spiegato, lasciando intendere una disponibilità alla permanenza all' Inter.

Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti sul futuro di Manuel Akanji. Secondo le ultime notizie, il mercato dell'Inter prevede un riscatto obbligatorio in caso di raggiungimento dello Scudetto, ma la società intende mantenere il calciatore. Sul possibile ritorno al Manchester City, Romano ha precisato le dinamiche e le possibilità, offrendo chiarezza su una delle questioni di mercato più discusse tra i tifosi nerazzurri.

Inter, ormai non è più un caso. Chivu sente la vittoria e chiude il fortino: la mossa Akanji x.com

Runjaic prova il colpo disperato, Chivu replica e chiude la partita con una soluzione difensiva inedita: Bisseck, De Vrij e Acerbi a comporre la linea a tre, con Akanji davanti alla difesa a fare da filtro. Una lettura impeccabile di Chivu, che valuta il peso dell’avve - facebook.com facebook

