Cosa: Lo spettacolo teatrale Ajio, ojio e petrolio – L’Italia dal ’68 al ’75 attraverso gli occhi di un oste comunista.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma; domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17.30.. Perché: Un viaggio emozionale e storico che intreccia la memoria popolare di un quartiere romano con le grandi canzoni di lotta degli anni Settanta.. Il palco del Teatro di Villa Lazzaroni si prepara a ospitare una narrazione intensa e profondamente radicata nell’identità romana e nazionale. Domenica 25 gennaio 2026, lo spettacolo Ajio, ojio e petrolio porterà il pubblico indietro nel tempo, esplorando il cruciale decennio che va dal 1968 al 1975. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ajio, ojio e petrolio: l’Italia di ieri tra osteria e lotte

Leggi anche: Le lotte delle “Marianne d’Italia”, ritratte negli scatti di Riccardo Bagnoli

Leggi anche: Messina terra di lotte tra supereroi, Francesco Zizzo debutta con il romanzo "I Guardiani dello Stretto"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

AJIO OJIO E PETROLIO L’Italia dal ’68 al ’75 attraverso gli occhi di un oste comunista - AJIO OJIO E PETROLIO L’Italia dal ’68 al ’75 attraverso gli occhi di un oste comunista ... politicamentecorretto.com