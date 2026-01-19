Agrigento trema per il vento | raffiche oltre i 100 km h e primi crolli in centro

Agrigento è sotto l’effetto di un’intensa ondata di maltempo con raffiche di vento oltre i 100 kmh, che hanno già causato i primi crolli nel centro città. Il sindaco Francesco Miccichè ha emesso un’allerta, invitando i cittadini a prestare attenzione e adottare le necessarie precauzioni. La situazione resta monitorata, mentre si attende il peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.

Nel centro storico si segnalano danni e la caduta di calcinacci, rendendo alcune aree particolarmente pericolose per i passanti Agrigento si prepara a un pomeriggio e una notte di paura. Il sindaco Francesco Miccichè ha lanciato un’allerta per l’ondata di maltempo che sta investendo la città, avvertendo che dal pomeriggio di oggi la furia del vento potrebbe superare i 100 kmh. La situazione è già critica: nel centro storico si segnalano danni e la caduta di calcinacci, rendendo alcune aree particolarmente pericolose per i passanti. Il personale della Protezione civile e della polizia locale è al lavoro senza sosta per monitorare i punti sensibili, dal cuore della città fino alle periferie.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dopo il freddo un po' di tregua ma a poi tocca al ciclone mediterraneo: previste raffiche di vento a oltre 100 km/h

Dopo un breve miglioramento, il clima sulla Sicilia tornerà a essere instabile a causa di un ciclone mediterraneo. Nel weekend, raffiche di vento superiori ai 100 kmh e piogge interesseranno principalmente le zone sud-orientali, come Agrigentino, Siracusano e Ragusano. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con attenzione le condizioni in evoluzione.

Scatta l'allerta meteo: raffiche di vento fino a 100 km/h

È stata emessa un’allerta meteo gialla in Lombardia, con raffiche di vento fino a 100 kmh previste nel Lario e nelle Prealpi occidentali. L’allerta è valida dalle 14:00 di oggi, sabato 10 gennaio, alle 14:00 di domani, domenica 11 gennaio 2026. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e alle eventuali segnalazioni delle autorità.

