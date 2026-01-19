agnese guadagnin travolta e uccisa da un mezzo per i rifiuti mentre cammina in via santa margherita

A Pederobba, in provincia di Treviso, un'anziana di 86 anni, Agnese Guadagnin, è deceduta dopo essere stata investita da un mezzo per i rifiuti del consorzio Contarina mentre camminava in via Santa Margherita. L'incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire l'accaduto.

PEDEROBBA (TREVISO) - Un'anziana, Agnese Guadagnin di 86 anni, è stata travolta e uccisa da un mezzo per i rifiuti del consorzio Contarina: l'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, in via Santa Margherita, a Pederobba, in provincia di Treviso. Sul posto, il personale sanitario, l’elisoccorso di Treviso e i carabinieri di Pederobba per le relative verifiche. L'incidente Secondo una primissima ricostruzione l'investimento della donna da parte del mezzo della raccolta dei rifiuti del consorzio Contarina sarebbe avvenuto mentre l'anziana stava camminando lungo via Santa Margherita. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

