Aggressioni e violenze in paese Denuncia in arrivo per un 21enne

Da ilrestodelcarlino.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane straniero di 21 anni potrebbe essere coinvolto in denunce penali a seguito di una serie di comportamenti violenti e aggressivi avvenuti venerdì a Correggio e Guastalla. La serata è iniziata con un episodio di ubriachezza molesta nel centro cittadino, culminato con il ferimento di un conoscente e un atteggiamento ostile presso il pronto soccorso.

Potrebbero arrivare denunce penali a carico di un giovane straniero 21enne, per la ‘serata brava’ di venerdì, iniziata con una ubriachezza molesta in centro a Correggio, proseguita con il ferimento di un conoscente finito in ospedale a Reggio con un trauma facciale e presunta frattura del naso, fino all’atteggiamento aggressivo tenuto anche al pronto soccorso di Guastalla, dove era stato accompagnato dagli operatori dell’ambulanza e dai carabinieri. In quella serata, il giovane avrebbe anche avuto atteggiamenti molesti coi passanti. Tra loro una donna incinta, che passeggiava in via Circondaria, seguita, avvicinata e poi ‘affrontata’ con mani alzate e intenzioni poco chiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aggressioni e violenze in paese denuncia in arrivo per un 21enne

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni e violenze in paese. Denuncia in arrivo per un 21enne

Leggi anche: Scippi, violenze e aggressioni, la stazione Termini è un Far West

Leggi anche: Milano, 3 minorenni arrestate per rapine e aggressioni: violenze contro coetanei e poliziotti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

aggressioni violenzeAggressioni e violenze in paese. Denuncia in arrivo per un 21enne - Potrebbero arrivare denunce penali a carico di un giovane straniero 21enne, per la ‘serata brava’ di venerdì, iniziata con una ubriachezza molesta in centro a Correggio, proseguita con il ferimento di ... msn.com

Citta di Castello, denunciata 50enne per aggressione e due minorenni

Video Citta di Castello, denunciata 50enne per aggressione e due minorenni

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.