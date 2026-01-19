Aggressioni e violenze in paese Denuncia in arrivo per un 21enne

Un giovane straniero di 21 anni potrebbe essere coinvolto in denunce penali a seguito di una serie di comportamenti violenti e aggressivi avvenuti venerdì a Correggio e Guastalla. La serata è iniziata con un episodio di ubriachezza molesta nel centro cittadino, culminato con il ferimento di un conoscente e un atteggiamento ostile presso il pronto soccorso.

Potrebbero arrivare denunce penali a carico di un giovane straniero 21enne, per la ‘serata brava’ di venerdì, iniziata con una ubriachezza molesta in centro a Correggio, proseguita con il ferimento di un conoscente finito in ospedale a Reggio con un trauma facciale e presunta frattura del naso, fino all’atteggiamento aggressivo tenuto anche al pronto soccorso di Guastalla, dove era stato accompagnato dagli operatori dell’ambulanza e dai carabinieri. In quella serata, il giovane avrebbe anche avuto atteggiamenti molesti coi passanti. Tra loro una donna incinta, che passeggiava in via Circondaria, seguita, avvicinata e poi ‘affrontata’ con mani alzate e intenzioni poco chiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni e violenze in paese. Denuncia in arrivo per un 21enne Leggi anche: Scippi, violenze e aggressioni, la stazione Termini è un Far West Leggi anche: Milano, 3 minorenni arrestate per rapine e aggressioni: violenze contro coetanei e poliziotti Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Aggressioni e violenze in paese. Denuncia in arrivo per un 21enne - Potrebbero arrivare denunce penali a carico di un giovane straniero 21enne, per la ‘serata brava’ di venerdì, iniziata con una ubriachezza molesta in centro a Correggio, proseguita con il ferimento di ... msn.com

Citta di Castello, denunciata 50enne per aggressione e due minorenni

#Hashish e violenze: arrestato 23enne dopo #fuga dal terzo piano #aggressioni #arresto #compagna #Droga #famiglia #indagini #maltrattamenti #perugia #poliziadistato #Sequestro #terzopiano #Violenze #Volanti facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.