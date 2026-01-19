Aggressione in centro a Sant’Andrea di Conza | uomo ferito nella notte

Nella notte tra venerdì e sabato, nel centro di Sant’Andrea di Conza, un uomo di circa quarant’anni è rimasto ferito a seguito di un alterco con un’altra persona. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

SANT'ANDREA DI CONZA – Un uomo di circa quarant'anni è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel centro del paese, a seguito di un alterco con un'altra persona. Due giovani che hanno cercato di difenderlo hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. L'aggressione si è verificata nelle ore notturne, in una zona centrale di Sant'Andrea di Conza. Secondo quanto riferito dalle autorità, l'episodio sarebbe scaturito da un diverbio tra le persone coinvolte, i cui dettagli restano al momento oggetto di accertamento.

