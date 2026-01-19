Affari Tuoi stasera 19 gennaio il programma condotto da Stefano De Martino va in onda?

Stasera, 19 gennaio, va in onda Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino. Tuttavia, si segnala che nella mattinata odierna il padre del conduttore, Enrico De Martino, è venuto a mancare. Restano da verificare eventuali variazioni di programmazione o aggiornamenti ufficiali.

Nella mattinata di oggi 19 gennaio, il padre di Stefano De Martino - il signor Enrico - purtroppo è venuto a mancare. Malato già da tempo, è scomparso all'età di 61 anni. Non si conoscono i dettagli. In molti quindi si stanno domandando se Affari Tuoi - il programma che De Martino conduce con.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Perché stefano de martino non va in onda stasera 7 dicembre affari tuoi

Leggi anche: Perché stefano de martino non va in onda stasera 16 novembre su affari tuoi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Stefano De Martino in lutto: come cambia la programmazione di Affari Tuoi - Lutto per Stefano De Martino: la Rai modificherà la programmazione di Affari Tuoi? donnaglamour.it