Affari Tuoi stasera 19 gennaio il programma condotto da Stefano De Martino va in onda?
Stasera, 19 gennaio, va in onda Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino. Tuttavia, si segnala che nella mattinata odierna il padre del conduttore, Enrico De Martino, è venuto a mancare. Restano da verificare eventuali variazioni di programmazione o aggiornamenti ufficiali.
Nella mattinata di oggi 19 gennaio, il padre di Stefano De Martino - il signor Enrico - purtroppo è venuto a mancare. Malato già da tempo, è scomparso all'età di 61 anni. Non si conoscono i dettagli. In molti quindi si stanno domandando se Affari Tuoi - il programma che De Martino conduce con.🔗 Leggi su Today.it
