Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto per Stefano De Martino puntata registrata con avviso agli spettatori

Stasera, Affari Tuoi sarà trasmesso in forma registrata con un avviso ai telespettatori, in occasione della giornata di lutto per Enrico De Martino, padre di Stefano. La decisione è stata presa per rispettare il momento di dolore, garantendo comunque la continuità della programmazione. La puntata sarà visibile come previsto, con la sensibilità necessaria rispetto alla circostanza.

Affari Tuoi va in onda stasera nonostante la morte di Enrico De Martino, padre di Stefano. La Rai manderà una puntata registrata con un avviso per gli spettatori. Una scelta che tiene conto sia della continuità del palinsesto sia del rispetto per il momento privato del conduttore. De Martino, Affari Tuoi in onda nonostante la morte del padre Enrico: il motivo - Il game show dell'access prime time va regolarmente in onda: il palinsesto è confermato, mentre il conduttore affronta un dei momenti più difficili della sua vita.

Addio a Enrico De Martino, ex ballerino professionista e padre del conduttore di Affari Tuoi. Aveva 61 anni e un rapporto profondo con il figlio. - facebook.com facebook

