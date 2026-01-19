Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica 18 gennaio su Rai 1, Herbert Ballerina ha fatto parlare di sé con un'uscita inaspettata rivolta a Giorgio, invitandolo a cambiare canale. La presenza del comico, noto per il suo stile caratteristico, ha aggiunto un tocco di leggerezza alla trasmissione condotta da Stefano De Martino. Un momento che ha suscitato interesse tra gli spettatori e i fan del programma.

La puntata di Affari tuoi trasmessa domenica 18 gennaio su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, è stata illuminata dal solito Herbert Ballerina, il pacchista cult che trasforma ogni apparizione in uno spettacolo comico a sé stante.Il divertimento parte subito: De Martino nota il cappotto nuovo sfoggiato da Herbert e lo punzecchia: "Ti sta stretto, sei ingrassato!". Herbert, imperturbabile, si piazza al centro dello studio per lanciare la sua ultima "invenzione sanitaria": "Ho inventato i cardiocchiali, con le lenti coperte, così occhio non vede e cuore non duole". Una gag demenziale che strappa risate allo studio intero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina sbrocca: "Giorgio, cambia canale"

Affari tuoi, Herbert Ballerina demolito: "Porta sf***a!"

Durante una puntata di Affari tuoi, Herbert Ballerina ha rivolto un commento diretto e deciso, suscitando sorpresa tra il pubblico. Nel frattempo, l’angolo dedicato alla scienza ha portato un momento di riflessione, creando un contrasto tra leggerezza e approfondimento. La trasmissione di Rai 1, condotta da Stefano De Martino, continua a miscelare intrattenimento e cultura, offrendo agli spettatori un’ampia varietà di contenuti anche nelle sere infrasettimanali.

Herbert Ballerina, Affari Tuoi: Ecco Quanto Guadagna!

Herbert Ballerina, nota protagonista di Affari Tuoi, è anche una figura conosciuta nel mondo dello spettacolo. In questo articolo, analizziamo il suo guadagno complessivo, considerando il cachet per la partecipazione al programma, apparizioni pubbliche e collaborazioni. Un approfondimento sul suo reddito, senza sensazionalismi, per comprendere meglio la sua presenza nel panorama televisivo e artistico italiano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Affari Tuoi, Stefano De Martino e Herbert Ballerina al loro hater: “Giorgio, spero tu abbia cambiato canale” - Ad Affari Tuoi, nella puntata del 18 gennaio, Stefano De Martino ed Herbert Ballerina hanno salutato ancora una volta l'hater Giorgio: "Spero tu abbia ... fanpage.it