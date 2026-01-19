Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico Rai non cancella la puntata
Stefano De Martino partecipa alla puntata di Affari Tuoi nonostante il recente lutto per la perdita del padre, Enrico. La trasmissione, registrata in anticipo, è andata in onda regolarmente, con un messaggio di rispetto verso il pubblico. Rai ha deciso di mantenere la programmazione, dimostrando sensibilità nel rispetto della situazione personale del conduttore.
Affari Tuoi va in onda nonostante il lutto di Stefano De Martino: episodio registrato in anticipo, l'annuncio per rispetto del pubblico. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto per Stefano De Martino, puntata registrata con avviso agli spettatoriStasera, Affari Tuoi sarà trasmesso in forma registrata con un avviso ai telespettatori, in occasione della giornata di lutto per Enrico De Martino, padre di Stefano.
Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre, quando torna in onda Stefano De MartinoIl 31 dicembre, come ogni anno, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni.
Affari Tuoi in onda nel giorno del lutto per Stefano De Martino, puntata registrata con avviso agli spettatori - Affari Tuoi va in onda stasera nonostante la morte di Enrico De Martino, padre di Stefano. fanpage.it
"La Rai ha deciso così". Stefano De Martino, cosa succede ad Affari tuoi dopo il grave lutto - facebook.com facebook
#AffariTuoi, la puntata del 18 gennaio: Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco nero x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.