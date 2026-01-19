affari tuoi de martino in onda dopo il lutto e herbert non si trova

Lunedì 19 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, ma il programma ha mostrato un’atmosfera diversa dal solito. Dopo il lutto recente, la trasmissione ha rispettato un tono più sobrio, e alcuni concorrenti, come Herbert, non sono riusciti a trovare il loro spazio. Un appuntamento che ha coinvolto il pubblico, mantenendo un’atmosfera più riflessiva e rispettosa delle circostanze.

Lunedì 19 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Il clima però non è stato lo stesso di sempre. Stefano De Martino è stato infatti colpito da un grave lutto: è morto il padre, Enrico. Si tratta dunque di un momento difficile per il conduttore, ma l’appuntamento più amato dell’access prime time di Rai 1 non è mancato. Il “gioco dei pacchi” è stato trasmesso lo stesso, poiché le puntate vengono registrate con alcuni giorni di anticipo rispetto alla messa in onda. La Rai non ha mancato di rivolgere al giovane volto del canale il proprio messaggio di cordoglio. Affari Tuoi, De Martino in onda: il messaggio della Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

