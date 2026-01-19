Antonio Ricci critica Affari Tuoi, sostenendo che il programma, trasmesso su Rai 1, possa incentivare comportamenti di gioco d’azzardo. In un intervento diretto, Ricci sottolinea come lo show possa influenzare le persone a sviluppare dipendenze, sollevando un dibattito sulla responsabilità dei media nel promuovere attività di gioco. La questione riguarda l’impatto dei programmi televisivi sulla sensibilità del pubblico rispetto al gioco d’azzardo.

Antonio Ricci attacca Affari Tuoi e lo fa senza mezzi termini, accusando il gioco di Rai 1 di indurre al gioco d’azzardo. Il creatore di Striscia la Notizia, che tornerà in onda dal 22 gennaio, ha commentato il programma condotto da Stefano De Martino, amatissimo e particolarmente seguito dal pubblico. Antonio Ricci contro Affari Tuoi. Durante la presentazione della nuovissima edizione di Striscia la Notizia, che tornerà in onda in prima serata, Antonio Ricci ha parlato di Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino è ormai una certezza in Rai e, nonostante lo scontro con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, continua a macinare ottimi ascolti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Antonio Ricci attacca: “Induce al gioco d’azzardo”

Striscia la notizia torna, Antonio Ricci all’attacco di Affari tuoi: «Induce al gioco d’azzardo: è schifoso. Meloni era contro, cosa fa?»

Striscia la Notizia torna con la sua 38ª edizione, confermando la presenza dei conduttori storici. Antonio Ricci torna all’attacco di Affari tuoi, criticando il gioco d’azzardo e chiedendosi come si possa passare dall’opposizione di Meloni a una posizione diversa. La trasmissione si prepara a un nuovo ciclo, con inviati speciali come Maria De Filippi e Alessandro Del Piero, mantenendo l’approccio critico e informativo che la contraddistingue.

Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?”

Antonio Ricci commenta nuovamente le criticità di Affari Tuoi, evidenziando come il programma possa incentivare il gioco d’azzardo, considerato da lui una pratica negativa. Ricci si domanda inoltre perché le istituzioni non intervengano per regolamentare tali trasmissioni. Con il declino di Affari Tuoi, ormai superato da La Ruota della Fortuna, la discussione sulla responsabilità dei media e delle autorità rimane attuale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Antonio Ricci svela: “Volevo De Martino a Striscia, ho ancora il messaggio in cui disse di sì” - Antonio Ricci svela di avere provato a portare De Martino a Striscia prima che approdasse ad Affari Tuoi: "Mi rispose 'vengo con Ballerina'" ... fanpage.it

Antonio Ricci attacca ancora Affari Tuoi Induce al gioco d’azzardo

“Per spingerlo hanno realizzato l’edizione più tarocca di Affari Tuoi. In linea con le mie intenzioni di rinnovamento, io avevo chiesto di avere De Martino come conduttore di Striscia a fine ottobre di due anni fa." Antonio Ricci svela di avere provato a portare De - facebook.com facebook