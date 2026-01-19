Durante la recente edizione della Barcolana di Trieste sono stati riscontrati alcuni episodi di attività illecite, con conseguenti sanzioni anche nei confronti di partecipanti provenienti da Verona. La regata, tra le più affollate e riconosciute a livello internazionale, rappresenta un importante motore economico per la città e la regione, contribuendo ad un indotto stimato in circa 70 milioni di euro.

Con un blitz, la Guardia di Finanza ha svelato un mercato sommerso di viaggi a pagamento e skipper irregolari durante la celebre regata triestina La Barcolana di Trieste è nota in tutto il mondo come la regata più affollata e rappresenta da anni un enorme volano economico in grado di generare un indotto ufficiale stimato in circa 70 milioni di euro. Accanto a questa enorme festa del mare e alla precisa organizzazione della Società Velica di Barcola e Grignano, si muove però un mercato parallelo, fatto di annunci online e scambi di denaro, alimentato dalla voglia di molti di poter dire: «C'ero anch'io».🔗 Leggi su Veronasera.it

Droga, armi e affari illeciti: maxi blitz dei Carabinieri a Mondragone

Un maxi blitz dei Carabinieri ha coinvolto Mondragone e l’area casertana, smantellando un potente sistema criminale dedito a droga, armi e traffici illeciti. L’operazione, iniziata all’alba, ha portato all’arresto di numerosi soggetti e al sequestro di ingenti quantità di sostanze e materiali illeciti, segnando un importante passo nella lotta alla criminalità locale.

Leggi anche: Tutti gli illeciti degli affitti brevi a Trieste: ecco i numeri del dirompente fenomeno immobiliare

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Affari illeciti alla Barcolana di Trieste, sanzionati anche dei veronesi - Con un blitz, la Guardia di Finanza ha svelato un mercato sommerso di viaggi a pagamento e skipper irregolari durante la celebre regata triestina ... veronasera.it