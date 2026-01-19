Addio Valentino l' ultimo imperatore della moda è morto a 93 anni

Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni nella sua residenza romana. Nato a Voghera nel 1932, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dell’alta moda, contribuendo a definire lo stile e l’eleganza del Novecento. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il panorama fashion nazionale e internazionale.

La moda italiana e' in lutto. Si e' spento all'eta' di 93 anni nella sua residenza romana, Valentino Garavani stilista e couturier che nato a Voghera l'11 maggio del 1932 ha segnato con la sua creativita' e il suo stile l'alta moda del Novecento. L'Imperatore della moda come da subito venne battezzato per la capacita' di portare avanti nel mondo un'idea di bellezza ben caratterizzata si era formato a Parigi, alla Chambre Syndicale de la Couture, e dopo aver lavorato in Francia torno' in Italia per lanciare nel 1960 il suo marchio, assieme a Giancarlo Giammetti, compagno d'affetto e d'affari. Da allora la storia di una carriera e di successi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

