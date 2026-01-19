Valentino Garavani, noto come “l’ultimo imperatore” della moda, si è spento a 93 anni. Icona dell’eleganza e della creatività, ha lasciato un segno indelebile nel panorama della moda internazionale. La sua carriera, caratterizzata da raffinatezza e stile, ha influenzato generazioni di stilisti e appassionati. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della moda e del design.

Si è spento a 93 anni Valentino Garavani, protagonista assoluto della moda internazionale e simbolo di un’eleganza senza tempo. Celebrato come “l’ultimo imperatore” o “il nuovo Giulio Cesare”, ha sempre rifuggito le etichette, preferendo essere ricordato semplicemente come Valentino. Nel suo nome si condensano cinquant’anni di storia dell’alta moda, costruiti con una visione chiara e totale: «Sono nato couturier, nella vita non avrei potuto fare altro». Una convinzione diventata realtà attraverso creazioni che hanno trasformato l’abito femminile in sogno, identità e stile. «Ho realizzato il sogno della mia vita, creare abiti femminili»: parole che oggi suonano come una sintesi perfetta del suo percorso umano e professionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Addio Valentino, “l’ultimo imperatore” della moda aveva 93 anni

Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della modaValentino Garavani, celebre stilista e icona della moda italiana, è deceduto all’età di 93 anni.

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it