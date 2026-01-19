Addio agli smartphone ASUS | Jonney Shih conferma lo stop per puntare tutto sull’AI

Jonney Shih ha annunciato l'interruzione della produzione di smartphone ASUS, con una nuova focalizzazione sull'intelligenza artificiale. Questa decisione segna un cambiamento significativo per l’azienda, nota per i suoi dispositivi mobili. Sebbene possa rappresentare una sfida per gli appassionati di tecnologia, riflette una strategia orientata all’innovazione nel settore dell’AI. Di seguito, analizzeremo le implicazioni di questa scelta e cosa aspettarci in futuro.

Non giriamoci intorno: è una notizia che temevamo, ma che in fondo ci aspettavamo. Se siete appassionati di tecnologia, o semplicemente utenti che hanno amato la compattezza degli Zenfone o la potenza bruta dei ROG Phone, oggi è un giorno un po’ triste. La conferma che aleggiava nell’aria è arrivata, ed è definitiva: non vedremo più nuovi modelli di smartphone ASUS in futuro. A dirlo non è un’indiscrezione di corridoio, ma Jonney Shih in persona, il carismatico presidente di ASUS. Durante il “Gala di fine anno 2025” tenutosi pochi giorni fa al Taipei Nangang Exhibition Center, Shih ha tolto ogni dubbio. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ASUS, l'«arrivederci» agli smartphone è praticamente un «addio» - Altro che "pausa temporanea": a giudicare dalle parole del CEO, ci vorrà qualcosa di eccezionale per vedere arrivare un nuovo ROG Phone o ZenFone. msn.com