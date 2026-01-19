Addio a Valentino Meloni | Oggi l’Italia perde una leggenda

È con grande rispetto che si ricorda Valentino Garavani, celebre stilista italiano scomparso all’età di 93 anni nella sua residenza romana. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e stile senza tempo. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione su un’epoca di eccellenza artigianale e creativa, che continuerà a influenzare le generazioni future.

È grande il cordoglio per la morte dello stilista Valentino Garavani. Il gigante della moda si è spento all'età di 93 anni nella sua residenza romana. Tanti, tantissimi gli omaggi della politica, a partire da quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto" le parole della leader del governo sul suo profilo Instagram. "Con Valentino Garavani l'Italia perde un protagonista assoluto della moda mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Valentino, Meloni: "Oggi l’Italia perde una leggenda" È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare”Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma. Simbolo del made in Italy. Meloni: l'Italia perde una leggendaAddio a Valentino Garavani, icona del made in Italy e figura fondamentale nel mondo della moda. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare” - Il cordoglio di Meloni: "L'Italia perde una leggenda". ilfattoquotidiano.it

