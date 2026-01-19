È deceduto Valentino Garavani, noto stilista italiano, all’età di 93 anni. La sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia, che ha riferito che si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Valentino ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, diventando un’icona di eleganza e raffinatezza.

È morto lo stilista Valentino. “Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, recita una nota. Si terrà mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00, la camera ardente dello stilista, scomparso oggi all’età di 93 anni. La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti annuncia che la camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, “Il funerale – prosegue la nota – si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Addio a Valentino, lo stilista è morto a 93 anni

Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente a Roma a spazio PM23È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e figura di rilievo nel mondo della moda, alla veneranda età di 93 anni.

Morto Valentino, addio allo stilista: aveva 93 anniIl mondo della moda si congeda da Valentino Ludovico Clemente Garavani, noto come Valentino, scomparso all’età di 93 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it