Addio a Valentino l’Italia perde l’ultimo leone della moda

È morto Valentino Garavani, uno dei simboli della moda italiana. Stilista e innovatore, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’alta moda. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 93 anni, rappresenta una perdita significativa per l’industria e il patrimonio culturale del nostro paese. La sua carriera ha contribuito a definire l’eleganza e lo stile italiani nel panorama internazionale.

Il mondo della moda piange oggi una delle sue figure più iconiche. Lo stilista Valentino Clemente Ludovico Garavani è deceduto all'età di 93 anni nella sua residenza, circondato dai suoi cari, lasciando un'eredità inestimabile nel panorama dell'alta moda internazionale, frutto di una vita dedicata all'eleganza, alla bellezza e alla creazione di capi che hanno fatto sognare generazioni di donne. Valentino nasce l'11 settembre 1932 a Voghera, in provincia di Pavia, e fin da bambino dimostra una profonda passione per il disegno. In un'intervista, anni dopo, avrebbe ricordato con vivida intensità il momento in cui quella passione si trasformò in una vocazione: "Avevo dodici anni quando vidi sullo schermo le attrici Lana Turner, Judy Garland, Hedy Lamarr.

