Valentino Garavani, noto stilista e cittadino di Voghera, è scomparso. La città lo ha sempre ricordato con affetto, dedicandogli il Teatro Sociale ora intitolato a lui. Da giovane, Valentino cuciva pezze fin dall’età di cinque anni, testimonianza della sua passione e della sua umiltà. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, lasciando un ricordo indelebile nella comunità e nella storia della moda italiana.

Voghera (Pavia), 19 gennaio 2026 – Da teatro Sociale a teatro Valentino Garavani. Voghera aveva voluto rendere omaggio al suo cittadino più illustre quando era ancora in vita. E proprio tra palcoscenico e palchi nel maggio 2022, quando lo stilista - morto oggi, 19 gennaio -aveva compiuto 90 anni era stata ospitata una mostra e uno spettacolo unico per l’imperatore della moda. Valentino, addio all’epoca dell’eleganza: ha trasformato il Made in Italy in bellezza glamour senza tempo “Quando aveva 5 o 6 anni – aveva ricordato all’epoca il cugino Ezio Garavani - invece di giocare ai cow boy con le pistole e altri bambini, andava dalla sarta che si chiamava Rosa con la mamma e cuciva le pezze ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Valentino, i ricordi di Voghera: “Cuciva le pezze da quando aveva 5 anni”

