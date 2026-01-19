Addio a Valentino Garavani | l’ultimo imperatore della moda italiana

Valentino Garavani, noto come uno dei più influenti stilisti italiani, si è spento all’età di 93 anni nella sua residenza romana. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore e segna la fine di un’epoca di grande stile e creatività.

Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti della storia, è morto oggi a 93 anni nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari. La notizia è stata confermata dalla sua Fondazione, che ha comunicato i dettagli dei funerali: la camera ardente sarà allestita presso il PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11:00 alle 18:00, mentre il funerale si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica a Roma.

