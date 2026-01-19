Addio a Valentino Garavani lo stilista aveva 93 anni | si è spento a casa sua

È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all’età di 93 anni. Uomo di grande talento e raffinatezza, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda. La sua scomparsa, avvenuta nella tranquillità della sua casa, segna la fine di un’epoca. A pochi mesi dalla perdita di Giorgio Armani, il settore ricorda con rispetto e riconoscenza questa figura di spicco, simbolo di eleganza e tradizione italiana.

Un nome senza tempo, ma con una tradizione unica. A soli 4 mesi dalla morte di Giorgio Armani, il mondo della moda italiana dice addio ad un altro personaggio senza tempo. Valentino Garavani si è spento oggi all’età di 93 anni, dopo un’esistenza dedicata al mondo della moda e dello stile. Valentino è morto a casa sua, a Roma, circondato dall’affetto dei suoi cari, come annunciato da una nota rilasciata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

