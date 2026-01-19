Addio a Piergiorgio Corbetta maestro della sociologia politica e ex direttore dell’Istituto Cattaneo

Bologna e il mondo accademico italiano si sono profondamente dispiaciuti per la perdita di Piergiorgio Corbetta, eminente sociologo politico e ex direttore dell’Istituto Cattaneo. La sua figura ha contribuito significativamente allo studio delle dinamiche politiche e sociali nel nostro Paese. La sua scomparsa, avvenuta il 18 gennaio, rappresenta una perdita importante per la comunità accademica e per il panorama culturale italiano.

Addio a Corbetta, cuore e motore dell’istituto CattaneoPiergiorgio Corbetta, figura centrale dell’Istituto Cattaneo di Bologna, ha dedicato molti anni alla guida dell’istituto, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e sviluppo.

Morto Piergiorgio Corbetta, ex direttore del Cattaneo e docente all’Università: “Era esempio di rigore scientifico”È scomparso a 85 anni Piergiorgio Corbetta, ex direttore dell’Istituto Cattaneo e docente dell’Università di Bologna.

