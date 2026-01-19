Piergiorgio Corbetta, figura centrale dell’Istituto Cattaneo di Bologna, ha dedicato molti anni alla guida dell’istituto, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e sviluppo. Dopo aver diretto l’istituto in diversi periodi, il suo impegno e la sua presenza hanno lasciato un segno duraturo nel panorama accademico. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della ricerca e della cultura politica italiana.

Il lutto Il docente è scomparso domenica a Bologna a 85 anni. Sociologo, ordinario di Metodologia della ricerca sociale, è stato uno dei principali studiosi italiani dei comportamenti elettorali. Il lutto Il docente è scomparso domenica a Bologna a 85 anni. Sociologo, ordinario di Metodologia della ricerca sociale, è stato uno dei principali studiosi italiani dei comportamenti elettorali. Piergiorgio Corbetta è stato per decenni il cuore, il motore dell’Istituto Cattaneo di Bologna, che ha diretto dal 1989 al 1994 e poi dal 1997 al 2002, diventandone poi direttore di ricerca. Un amore che non è mai finito: per lui l’”Istituto” era una seconda casa, l’obiettivo, da sociologo, era capire la politica, i comportamenti elettorali. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Addio a Corbetta, cuore e motore dell’istituto Cattaneo

Morto Piergiorgio Corbetta, ex direttore del Cattaneo e docente all’Università: “Era esempio di rigore scientifico”È scomparso a 85 anni Piergiorgio Corbetta, ex direttore dell’Istituto Cattaneo e docente dell’Università di Bologna.

Leggi anche: "Paese spaccato in due". L'Istituto Cattaneo "fotografa" il bipolarismo: cosa significa

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Morto Piergiorgio Corbetta, ex direttore del Cattaneo e docente all’Università: “Esempio di rigore scientifico” - Lutto a Bologna: addio a una figura di rilievo e di spicco nell’ambito del dibattito politico- msn.com

Addio a Piergiorgio Corbetta, fu il presidente del Cattaneo x.com

Lutto a Bologna: addio a una figura di rilievo e di spicco nell’ambito del dibattito politico-elettorale. aveva 85 anni. Il ricordo del politologo Valbruzzi: “Ha rappresentato la punta più elevata della ricerca politico-elettorale in Italia” - facebook.com facebook