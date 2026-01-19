Adam Walton su Carlos Alcaraz | È un giocatore diverso da tutti gli altri
Adam Walton ha affrontato Carlos Alcaraz nel primo turno degli Australian Open 2026, riconoscendo la straordinarietà del suo avversario. Lo spagnolo si distingue per il suo stile di gioco unico e la capacità di adattarsi rapidamente alle situazioni di gara. La sfida ha confermato la crescente rilevanza di Alcaraz nel panorama tennistico, sottolineando la sua posizione come uno dei talenti più promettenti e distintivi del momento.
Adam Walton non è riuscito a evitare la capitolazione nel primo turno degli Australian Open 2026 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo). L’australiano ha mostrato compostezza e grinta, ma l’iberico ha ribadito fin da subito di non voler permettere a nessuno di ostacolare il suo percorso verso il completamento del Career Grand Slam, conquistando così la sua prima vittoria stagionale dopo una partita tutt’altro che banale. Il murciano si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6(2), 6-2. Nonostante il risultato, il match ha vissuto diversi momenti di equilibrio, soprattutto nel secondo parziale, quando Walton ha espresso il suo miglior tennis ed è riuscito a mettere in difficoltà Carlitos. 🔗 Leggi su Oasport.it
Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026
Il debutto di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 avviene contro Adam Walton. La testa di serie numero 1 del torneo si presenta come uno dei principali protagonisti, sebbene le quote dei bookmaker assegnino a Jannik Sinner la favorita per il successo finale. Analizziamo le probabilità e le previsioni per questa sfida e per il percorso del giovane talento spagnolo nel torneo.
Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026 ore 10:30 circa
Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, debutta nel torneo, affrontando Adam Walton. Nonostante la sua posizione di testa di serie, i bookmaker vedono in Jannik Sinner il favorito per la vittoria finale. Ecco le pronostici e le quote per l'incontro in programma il 18 gennaio alle 10:30 circa.
Adam Walton su Carlos Alcaraz: “È un giocatore diverso da tutti gli altri” - Adam Walton non è riuscito a evitare la capitolazione nel primo turno degli Australian Open 2026 contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n. oasport.it
ALCARAZ: 20-0 NEI PRIMI TURNI SLAM! Con la vittoria su Adam Walton, Carlos Alcaraz mantiene una statistica impressionante: 20 vittorie su altrettanti primi turni disputati. Alcaraz è solo il secondo giocatore di questo secolo a vincere i primi 20 o più matc - facebook.com facebook
Buon debutto a Melbourne per Carlos Alcaraz, numero uno del ranking Atp, che elimina Adam Walton 6-3 7-6(2) 6-2 in 2 ore e 5 minuti. Match sempre in controllo per lo spagnolo, con l’unico passaggio a vuoto nella seconda metà del secondo set prima del x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.