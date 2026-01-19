Ad Amici Valentina ha dubbi sul percorso la proposta inedita di De Filippi | Perché non vai via una settimana?
Valentina, concorrente di Amici 25, si trova a riflettere sul suo percorso nel programma. Durante una conversazione con Maria De Filippi, le viene proposta un’esperienza inedita: prendersi una settimana di pausa. La cantante si interroga sui motivi del suo coinvolgimento e sulle motivazioni che la spingono a cantare, evidenziando un momento di introspezione e ricerca di chiarezza nel suo percorso artistico.
Valentina ha alcuni dubbi sul suo percorso ad Amici 25: "Non sono convinta di fare questo, non so perché canto". Maria De Filippi allora le fa una proposta inedita per il programma, che la cantante accetta: "Perché non te ne vai per una settimana? Esci, capisci e poi vieni a dircelo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Valentina - Meglio - Amici 25 (inedito prima del rilascio ufficiale)
Le preoccupazioni di Opi, le sfide di Valentina e Pierpaolo, lo sfogo di Elena, Lorenzo incontra la prof Cuccarini… Rivedi al puntata di oggi di #Amici25 - facebook.com facebook
