Actors Awards 2026 | red carpet sì ma con un dress code dalle regole precise

Gli Actors Awards 2026 introducono un dress code rigoroso, ispirato al glamour degli anni ’20 e ’30 di Hollywood. Come al Festival di Cannes, anche questa manifestazione richiede un abbigliamento preciso, che valorizzi l’eleganza classica e senza tempo. La scelta di un codice di abbigliamento rigoroso mira a mantenere un’atmosfera raffinata e coerente con la tradizione del red carpet, offrendo un’occasione per celebrare il cinema e lo stile in modo sobrio e distintivo.

Si tratta della prima volta, in 31 anni di storia dell'evento, in cui tutti gli ospiti saranno obbligati a rispettare un codice d'abbigliamento per poter partecipare al red carpet. Un po' come il Met Gala, anche qui ci sarà un tema specifico per la serata: reinventare il glamour hollywoodiano degli anni '20 e '30. «Il dress code è in linea con la visione creativa complessiva dello spettacolo di quest'anno e invita i partecipanti a riesaminare le idee classiche del glamour, reinterpretate per un moderno red carpet».

Tra gli outfit più commentati degli AFI Awards 2026 è emerso quello di Gwyneth Paltrow, che ha interpretato il dress code con una canotta.

Durante gli AFI Awards 2026, Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione indossando una canotta, distinguendosi tra gli outfit della serata. La cerimonia, tenutasi il 9 gennaio, ha aperto ufficialmente la stagione dei red carpet, offrendo un mix di eleganza tradizionale e scelte di stile insolite. Un evento che ha confermato come il dress code possa essere interpretato in modo personale, pur mantenendo un tono sobrio e raffinato.

