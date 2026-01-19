Acer for Education a BETT | più interattività e benessere in classe

Acer for Education presenta a BETT 2026 soluzioni innovative volte a favorire l’interattività e il benessere in classe. L’azienda si impegna a offrire prodotti modulari, facilmente riparabili e sostenibili, contribuendo a una didattica più efficace e responsabile. L’evento a Londra rappresenta un’occasione per condividere strategie e tecnologie che supportano ambienti educativi più interattivi e attenti al benessere degli studenti.

Londra, 19 gennaio 2026 – Per l'edizione del BETT 2026, Acer for Education rinnova il proprio impegno per migliorare il benessere degli studenti, incentivare la didattica interattiva e offrire prodotti modulari facilmente riparabili, con risparmio di costi e sprechi. Da queat'anno, per tutti i prodotti dedicati alla scuola senza esclusioni, Acer for Education garantisce la certificazione TÜV Low Blue Light per ridurre l'emissione di luce blu e contribuire a limitare l'affaticamento visivo. La tecnologia dedicata Acer User Sensing presenta le funzioni come Break Reminder, Screen Distance Reminder e Auto-lock intelligente, pensate per favorire pause regolari, una corretta distanza dallo schermo e un uso più consapevole del dispositivo, sia per studenti sia per insegnanti.

