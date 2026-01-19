Accoltellato durante una rapina a Firenze 25enne ferito a un braccio

Un giovane di 25 anni è stato accoltellato durante una rapina avvenuta a Firenze. L’evento si è verificato il 19 gennaio 2026, quando l’uomo è stato avvicinato da due persone che gli hanno chiesto soldi e cellulare. Al suo rifiuto, è stato colpito con un coltello, risultando ferito a un braccio. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Firenze, 19 gennaio 2026 - Gli hanno chiesto soldi e cellulare e al suo rifiuto lo hanno aggredito con un coltello. I carabinieri indagano sull'accoltellamento a scopo di rapina di un 25enne straniero, avvenuto nella mattina di oggi in via Pistoiese, nella zona di Brozzi, alla periferia di Firenze. L'episodio si è verificato nei pressi della fermata Nave di Brozzi, dove il giovane è stato avvicinato da tre persone. Secondo una prima ricostruzione, i tre sconosciuti avrebbero minacciato il 25enne con un coltello intimandogli di consegnare denaro e telefono cellulare. Al rifiuto della vittima, uno degli aggressori ha sferrato un fendente all'altezza dello stomaco.

