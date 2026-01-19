Acciaierie d’Italia iniziate le attività per la fermata temporanea delle batterie di forni a coke

Acciaierie d’Italia ha avviato le operazioni di fermata temporanea delle batterie di forni a coke, nell’ambito degli interventi di manutenzione del catalizzatore dell’impianto di desolforazione. Questa misura, prevista nell’ambito della gestione straordinaria, mira a garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti. La fase di fermata è iniziata oggi e si protrarrà fino al completamento delle attività di manutenzione programmata.

Tarantini Time Quotidiano Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria comunica che, per effettuare gli interventi di manutenzione del catalizzatore dell’impianto desolforazione dell’area sottoprodotti, oggi sono iniziate le attività per la fermata temporanea delle batterie di forni a coke attualmente attive, n. 7, 8 e 12, mentre la batteria n. 9 è già ferma e in riscaldo. I forni saranno mantenuti in riscaldo al fine di preservarne l’integrità e garantirne il riavvio al termine della manutenzione, prevista per il prossimo 30 aprile. L’intervento è stato pianificato nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza e sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte del Mase e degli altri Enti competenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

