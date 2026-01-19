Accessibilità | la chiave d’accesso per la cultura – Il video-intervento

L'accessibilità rappresenta un elemento fondamentale per garantire a tutti il diritto di accedere alla cultura. In questo video, Marco Ke illustra come le innovazioni tecnologiche possano favorire una comunicazione inclusiva, abbattendo le barriere tra persone sorde, cieche e udenti. Un dialogo aperto e accessibile contribuisce a creare un ambiente culturale più equo e partecipativo per tutti.

La pari accessibilità tra le persone, che siano sordo cieche o udenti, è la chiave per un pieno accesso alla cultura, spiega Marco Ke in questo video in Lis: «La tecnologia e il suo costante sviluppo possono rispondere con sempre maggior precisione alle necessità di comunicazione». Questo contenuto è stato realizzato nell’ambito di “Il senso dell’informazione”, il primo corso di giornalismo dedicato alle persone con sordocecità organizzato da Open in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

