Accessibilità | la chiave d’accesso per la cultura – Il video-intervento

L'accessibilità rappresenta un elemento fondamentale per garantire a tutti il diritto di accedere alla cultura. In questo video, Marco Ke illustra come le innovazioni tecnologiche possano favorire una comunicazione inclusiva, abbattendo le barriere tra persone sorde, cieche e udenti. Un dialogo aperto e accessibile contribuisce a creare un ambiente culturale più equo e partecipativo per tutti.

La pari accessibilità tra le persone, che siano sordo cieche o udenti, è la chiave per un pieno accesso alla cultura, spiega Marco Ke in questo video in Lis: «La tecnologia e il suo costante sviluppo possono rispondere con sempre maggior precisione alle necessità di comunicazione». Questo contenuto è stato realizzato nell’ambito di “Il senso dell’informazione”, il primo corso di giornalismo dedicato alle persone con sordocecità organizzato da Open in collaborazione con Lega del Filo d’Oro. L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ascolto, formazione e accessibilità: la cultura dell'inclusione nei progetti dell'Opera della Primaziale Leggi anche: Pokrovsk circondata dai russi, perché è importante: la città chiave per l'accesso al Donetsk Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Unbelievable Places Few People Have Ever Seen Novità per il turismo e la cultura a Roma: cambiano le tariffe dei Musei Civici! Dal 1° febbraio 2026, Roma introduce un nuovo sistema tariffario che punta su accessibilità per i locali e tutela dei monumenti. Ecco i punti chiave: Per i residenti a Roma e Provi - facebook.com facebook La trasformazione digitale è una delle grandi sfide del presente e una priorità chiave del programma #Erasmus+, anche nel settore #VET. Ogni progetto è un’occasione per sperimentare soluzioni smart e accessibili. Scopri di più: bit.ly/3YyUY1j @InappGov x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.