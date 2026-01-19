Accademia Como la Lazio si disintegra con lo 0-3 per i lariani

Allo stadio Olimpico di Roma, il Como ha ottenuto una convincente vittoria per 0-3 contro la Lazio. La squadra lariana, guidata da Fabregas, ha dimostrato una buona organizzazione tattica e incisività in attacco, con Baturina e Nico Paz protagonisti. La partita evidenzia le differenze tra le due squadre e offre spunti interessanti sul rendimento dei biancocelesti in questa fase del campionato.

Una vera e propria accademia calcistica quella vista allo stadio Olimpico di Roma. Non è quella della Lazio, bensì del Como di Fabregas che passeggia e vince per 0-3 grazie alla rete di Baturina e alla doppietta di Nico Paz. Nel mezzo un rigore sbagliato dallo stesso numero 10 argentino, ma la parata di Provedel non sposta neanche per un secondo gli equilibri di una gara senza storia dal primo all'ultimo minuto. Qualche leggera goccia di pioggia anticipa l'inizio di Lazio-Como, gara valida per la ventunesima giornata di campionato che, come una medaglia tutta strana, può portare qualcuno a risalire e altri a sperare.

