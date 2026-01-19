Dopo l’infortunio subito ad AAA Guerra De Titanes lo scorso 20 dicembre, Dominik Mysterio, attuale WWE Intercontinental e AAA Mega Campione, si prepara al suo ritorno. Dopo aver collaborato con El Grande Americano contro Rey Fenix e Rey Mysterio, ora si conosce il suo prossimo avversario. L’attesa cresce per vedere come il suo percorso si svilupperà nel mondo del wrestling, tra sfide e nuove confrontazioni.

Assente dal 20 dicembre a seguito dell’infortunio patito ad AAA Guerra De Titanes, quando fece squadra con El Grande Americano contro Rey Fenix e Rey Mysterio, Dominik Mysterio, attuale WWE Intercontinental Champion e AAA Mega Campeon, si fa strada verso il ritorno. Il suo infortunio è fortunatamente di lieve entità, e ciò giustifica il non aver reso vacante nessuna delle due cinture, e presto lo rivedremo in azione. Il nuovo sfidante all’AAA Mega Campeonato. Intanto, nella puntata del 17 gennaio di AAA, El Grande Americano e l’ex AAA Mega Campeon El Hijo del Vikingo si sono affrontati per decretare il prossimo sfidante al titolo massimo della federazione messicana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Rivelato il prossimo avversario di Dominik Mysterio

La llegada de Dominik Mysterio a #HéroesInmortales

