A Salerno l’ultimo incontro di Abitatori del tempo | Antonio Manganella riflette sul Vangelo di Luca

A Salerno si conclude la quarta edizione di “Abitatori del tempo”, ciclo di incontri dedicato all’intersezione tra letteratura e impegno civile. Nell’ultimo appuntamento, Antonio Manganella ha approfondito il Vangelo di Luca, offrendo uno spunto di riflessione sul rapporto tra testi sacri e temi civili. La serie ha promosso un dialogo tra scrittura, coscienza e trasformazioni sociali, contribuendo a una più consapevole lettura del presente.

Si chiude a Salerno la quarta edizione di “Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, ciclo di incontri che ha messo al centro il rapporto tra scrittura, coscienza civile e trasformazioni del presente. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 22 gennaio alle ore 18.30, presso la Libreria Feltrinelli di corso Vittorio Emanuele 230. La rassegna è organizzata dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’ Associazione culturale Mare Sole e Cultura, con la collaborazione e il sostegno della Regione Campania e di Scabec, nell’ambito dei Fondi Coesione Italia 2021–2027, e della Camera di Commercio di Salerno.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: De Luca: “Credo sia tempo di riprendere in mano le sorti di Salerno” R-Truth riflette sul futuro: “Questo rinnovo potrebbe essere il mio ultimo”

R-Truth, wrestling veteran, condivide le sue riflessioni sul futuro nel mondo del wrestling. Pur non avendo ancora ufficialmente concluso la carriera, il wrestler americano sta considerando seriamente quando potrebbe essere il momento di appendere le scarpe al chiodo, lasciando aperta la possibilità di un ultimo capitolo nel ring. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Elezioni a Salerno, spuntano i primi sfidanti di De Luca: in campo Turchi e Ventura - ", mentre l'ex dirigente scolastico quella di "Salerno Migliore" ... salernotoday.it

SUD TV. . Vincenzo Napoli ha rassegnato le dimissioni da sindaco di Salerno dopo l’ultimo incontro in giunta, motivando la scelta con mutate condizioni politiche. Nessuna comunicazione ufficiale ai consiglieri provinciali, ma la conferma è arrivata alla stampa facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.