A Roccaraso fine settimana con 37 bus turistici e 5 respinti | attesa per il prossimo weekend

A Roccaraso, nel primo fine settimana con l'ordinanza di limitazione dei bus turistici, sono arrivati 37 dei 50 autobus prenotati, mentre altri cinque sono stati respinti per mancanza di prenotazione. La misura adottata da Comune e Prefettura mira a gestire l’afflusso di visitatori e garantire la sicurezza. L’atteso secondo fine settimana sarà importante per valutare l’efficacia delle disposizioni e il flusso complessivo di turisti nella località.
