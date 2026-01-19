A Pordenone va in scena Il musical de Il gatto con gli stivali

Il 14 marzo a Pordenone si svolgerà il musical de Il gatto con gli stivali, una produzione firmata dai creatori di Masha e Orso e Neverland. Un’occasione per immergersi in una storia ricca di avventura e divertimento, pensata per coinvolgere tutta la famiglia. L’evento rappresenta un momento di intrattenimento di qualità, ideale per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna dello spettacolo e della fantasia.

Dai produttori di Masha e Orso e Neverland, arriva il 14 marzo a Pordenone l'avventura più scatenata e divertente di sempre. Astuzia, ironia e un pizzico di magia: il Gatto con gli Stivali - in programma all'auditorium Concordia alle 17 - è pronto a mettere sottosopra il regno con il suo piano.

