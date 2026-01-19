A Molfetta la 54esima edizione del Carnevale | il programma

A Molfetta, dopo oltre quindici anni, torna il Carnevale, grazie alla recente costituzione della Fondazione Carnevale di Molfetta. La 54ª edizione prevede un programma ricco di eventi e sfilate, che coinvolgeranno la comunità e valorizzeranno le tradizioni locali. Questa ripresa rappresenta un momento importante per la città, che si prepara a riscoprire e condividere le atmosfere tipiche di questa festa popolare.

Dopo quasi quindici anni di assenza, il Carnevale di Molfetta torna a colorare la città grazie alla neonata Fondazione Carnevale di Molfetta. L’occasione è la 54esima edizione della storica manifestazione, rinata con l’obiettivo di restituire alla città una delle sue tradizioni più identitarie e.🔗 Leggi su Baritoday.it Carnevale di Putignano: ecco il programma Edizione 632

È stato pubblicato il programma ufficiale della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, uno degli eventi culturali più antichi d’Europa. La manifestazione, che si svolge nel cuore della Puglia, offre un ricco calendario di eventi tradizionali e culturali. Di seguito, troverete tutte le informazioni sulle date e le iniziative previste, per conoscere e partecipare a questa storica celebrazione. Leggi anche: Premio Guidarello 2025: tutti i premiati della 54esima edizione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Lopez (Indipendenza Molfetta): “Dialogo aperto in vista delle prossime amministrative” #molfetta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.