A Knight of the Seven Kingdoms rompe le regole del Gioco! Inizia dopo dura meno e ha pochi episodi!

A Knight of the Seven Kingdoms offre un’esperienza più breve e intima rispetto alle produzioni più vaste di Game of Thrones. Con pochi episodi, questa serie si concentra su storie diverse, meno elaborate ma altrettanto coinvolgenti, seguendo le avventure di Dunk e Egg. Un'opportunità per scoprire un lato inedito dell’universo di Westeros, senza le grandi battaglie o intrighi politici tipici delle serie più lunghe.

A Knight of the Seven Kingdoms non è il solito Game of Thrones. Se House of the Dragon ci ha abituati a draghi giganti, intrighi politici complessi e puntate che sfiorano l'ora di durata, le avventure di Dunk & Egg giocano un campionato diverso. Ambientata 90 anni prima della serie madre, questa storia è più intima, leggera e, sì, anche più divertente. Ma queste differenze si riflettono drasticamente anche sul palinsesto, infrangendo tre "regole sacre" del franchise. In Breve. Il nuovo spin-off rompe con il passato in tre modi chiave: L'Orario: Negli USA va in onda più tardi del solito (10pm ET invece delle 9pm), lasciando lo slot principale a Industry.

