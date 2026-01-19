A Knight of the Seven Kingdoms | il ritorno a Westeros più piccolo più umano e sorprendentemente irresistibile

A Knight of the Seven Kingdoms, in uscita nel 2026, è una serie creata da George R.R. Martin e Ira Parker. Con un cast composto da Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Bertie Carvel e Daniel Ings, questa produzione si distingue per un’interpretazione più intima e umana del mondo di Westeros. Un ritorno alle radici della saga, che offre una prospettiva diversa e più contenuta rispetto alle precedenti rappresentazioni.

La serie: A Knight of the Seven Kingdoms, 2026. Creata da: George R.R. Martin, Ira Parker. Cast: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell, Bertie Carvel, Daniel Ings. Genere: fantasy, avventura. Durata: 6 episodi da circa 35-40 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa. Distribuzione in Italia: HBO Max. Trama: Ambientata circa novant’anni prima degli eventi di Game of Thrones, la serie racconta le origini di Ser Duncan l’Alto, un cavaliere errante di umili origini, e del suo giovane e arguto scudiero Egg. In viaggio verso un torneo, i due attraversano un Westeros lontano dalle grandi guerre, dove l’onore, la sopravvivenza e le scelte quotidiane contano più del sangue e dei titoli. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - A Knight of the Seven Kingdoms: il ritorno a Westeros più piccolo, più umano e sorprendentemente irresistibile HBO Max arriva in Italia: Roma si trasforma in Westeros per la premiere di “A Knight of the Seven Kingdoms”

HBO Max arriva in Italia, portando con sé nuovi contenuti e esperienze. Per il lancio, Roma si è trasformata simbolicamente in Westeros, in occasione della premiere di "A Knight of the Seven Kingdoms", lo spin-off di Game of Thrones in uscita il 19 gennaio sulla piattaforma. Un evento che segna l'inizio di una nuova offerta di intrattenimento per gli utenti italiani.

Il primo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms è ufficialmente disponibile su HBO Max Italia. x.com

A Knight of the Seven Kingdoms è esattamente la serie che speravo di vedere. Ho amato il libro di George R. R. Martin (in Italia è pubblicato da Mondadori: se non l'avete letto, vi consiglio di recuperarlo) proprio per la sua semplicità e, cosa ancora più importa - facebook.com facebook

