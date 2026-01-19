A Knight of the Seven Kingdoms esplora la frustrazione e la violenza di un Targaryen in un’epoca in cui i draghi sembrano perdere il loro rispetto. Attraverso il ritratto di Aerion Targaryen, interpretato da Finn Bennett, il racconto si immerge nelle tensioni di un personaggio che lotta per preservare il suo sangue e il suo valore, in un contesto storico ricco di intrighi e tradimenti, tratto dalle novelle di George R. R. Martin.

Lo guardi e i lineamenti sono quelli. Finn Bennett è un Targaryen. Nel prequel A Knight of the Seven Kingdoms, creato da Ira Parker e in arrivo dal 18 gennaio su HBO Max Italia, è precisamente Aerion Targaryen, principe detto Chiarafiamma, nel cast dell’adattamento delle novelle di Duke e Egg, nate sempre dalla penna del papà della saga de Il Trono di Spade, lo scrittore George R. R. Martin. «Sono un grande fan de Il Trono di Spade», racconta l’attore classe ’99, già visto in True Detective: Night Country e nello show di Netflix Black Dove. «Mi piace tutto, dai libri alla serie originale, anche House of the Dragon. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Knight of the Seven Kingdoms e la frustrazione violenta di un Targaryen in tempi in cui «Nessuno rispetta più i draghi»

