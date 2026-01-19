A Knight Of The Seven Kingdoms e Il Trono di Spade | ecco il legame che non tutti conoscono

A Knight Of The Seven Kingdoms, nuova serie HBO ambientata nel mondo di Westeros, si svolge circa 80 anni prima de Il Trono di Spade. La narrazione segue le avventure di Dunk, giovane aspirante cavaliere, e di Egg, il suo scudiero. Questo collegamento temporale e narrativo arricchisce il panorama della saga, offrendo uno sguardo approfondito sulle origini e sui personaggi che hanno plasmato l’universo di Westeros.

A Knight Of The Seven Kingdoms, la nuova serie HBO ambientata nel mondo di Westeros, è ambientata circa 80 anni prima degli eventi raccontati nella prima stagione de Il trono di spade, e racconta le avventure picaresche di Dunk, un giovane aspirante cavaliere e di Egg, il suo giovanissimo scudiero. Ed è proprio il bambino il legame più evidente e diretto tra questa serie (tratta da una trilogia di novelle) e il mondo ‘adulto’ di Westeros, dipinto nella serie originale e successivamente nel prequel House Of The Dragon. Egg, infatti, non è altri che il futuro re Aegon Targaryen V. Ad ogni modo, la serie, per come è concepita, è comunque perfettamente godibile a se stante, e può anzi rappresentare un’ottima porta d’accesso al complesso mondo fantasy creato da Martin. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

