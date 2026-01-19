A Knight of the Seven Kingdoms | dal 19 gennaio su Hbo Max l' atteso prequel de Il trono di spade | la trama Il video di Amicait

A Knight of the Seven Kingdoms, il prequel di Il trono di spade, sarà disponibile su HBO Max da domenica 19 gennaio. La serie esplora eventi precedenti alla saga originale, offrendo uno sguardo approfondito nel passato del mondo di Westeros. Un appuntamento importante per gli appassionati, che potranno scoprire nuovi dettagli e approfondimenti sulla storia e i personaggi di questa ambientazione fantasy.

(askanews) – C’è grande attesa in tutto il mondo tra i fan de Il trono di spade per il prequel A Knight of the Seven Kingdoms, che in Italia arriva domenica 19 gennaio su HBO Max. La nuova piattaforma streaming rilascerà un episodio della saga a settimana. Ideata da Ira Parker e George R.R. Martin, adattamento delle novelle di quest’ultimo, è ambientata circa 100 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Protagonisti sono due improbabili eroi che viaggiano attraverso Westeros: un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. Grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono questi incredibili compagni. 🔗 Leggi su Amica.it

A Knight Of The Seven Kingdoms e Il Trono di Spade: ecco il legame che non tutti conoscono

A Knight Of The Seven Kingdoms, nuova serie HBO ambientata nel mondo di Westeros, si svolge circa 80 anni prima de Il Trono di Spade. La narrazione segue le avventure di Dunk, giovane aspirante cavaliere, e di Egg, il suo scudiero. Questo collegamento temporale e narrativo arricchisce il panorama della saga, offrendo uno sguardo approfondito sulle origini e sui personaggi che hanno plasmato l’universo di Westeros.

