39 morti ma il bilancio non è definitivo Il bollettino choc dalla Spagna sul disastro in Andalusia

Sono 39 i morti e 152 i feriti accertati nello scontro fra treni di ieri sera in Andalusia, nei pressi della stazione della Spagna. Un bilancio ancora provvisorio, ha avvertito il ministro dei Trasporti, Oscar Puente. "Il numero delle vittime ha raggiunto quota 39 e non è definitivo", ha scritto sui suoi social media, in un messaggio in cui ha anche annunciato il suo arrivo a Cordoba e il suo viaggio verso il luogo dell'incidente. Ha anche espresso la sua gratitudine ai soccorritori che hanno lavorato tutta la notte "in circostanze molto difficili". E ha fatto le sue "condoglianze alle vittime e alle loro famiglie in questo momento terribile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

