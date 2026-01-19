19 01 – Regeni 10 anni fa il rapimento – Trovato il corpo di Federica Torzullo – Australian Open problemi per Flavio Cobolli subito fuori

Il 19 gennaio ricorrono dieci anni dal rapimento e dall’omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano in Egitto. Nel frattempo, a Anguillara, è stato rinvenuto il corpo di Federica Torzullo nell’azienda del marito, che è stato portato in caserma. Per l’Australian Open, Flavio Cobolli ha incontrato problemi e ha subito l’eliminazione. Queste notizie segnano eventi importanti nel panorama italiano e internazionale.

Dieci anni fa, Giulio Regeni, ricercatore italiano, fu rapito e ucciso in Egitto. La sua morte rappresenta un episodio che ancora influenza le relazioni tra Italia ed Egitto, mantenendo vivo il ricordo di una vicenda irrisolta. In questo anniversario si riflette sulla sua storia e sulle implicazioni di un caso che ha coinvolto istituzioni e opinione pubblica.

Il 10° anniversario del rapimento e dell’omicidio di Giulio Regeni ricorda un episodio che ha profondamente influenzato i rapporti tra Italia ed Egitto. La sua morte, avvenuta nel 2013, resta un punto di riferimento nel ricordo di una vicenda ancora aperta e di un tema di grande rilevanza internazionale.

